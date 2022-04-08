Падин высказался об отстранении белорусских биатлонистов от международных соревнований

Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин высказался об отстранении команды от международных соревнований.
«На сегодняшний день мы можем сказать, что в сборной Беларуси есть три очень хороших спортсмена, которые могут бороться за высокие места, завоёвывать такие же медали, как Смольский. Теперь нам надо найти четвёртого, поработать с ним — и будет команда высочайшего класса. Прозвучала информация, что в Раубичах пройдёт один из этапов (Кубка СБР), но из выступлений я понял, что пройдёт он в роли как бы матчевой встречи национальных команд.
Такие звёзды биатлона, как Домрачева и Фуркад, очень правильно и очень верно обозначили свою гражданскую позицию. Интерес к этапам Кубка мира в любом случае сейчас потерялся без участия наших спортсменов. Даже на нашем опыте — российские спортсмены, наши спортсмены, и вот я общаюсь с тренерами — у нас пропал интерес к Кубка мира! Мы даже не следили за финальными гонками! Мы сейчас заняты своим календарём, своими соревнованиями, получаем от этого положительные эмоции. Я думаю, что это не последние спортсмены в лице Домрачевой и Фуркада. Думаю, найдутся и другие, которые поддержат нас, и разум всё-таки придёт к Международному союзу биатлонистов», — цитирует Падина «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь-5».
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