Эдуард Латыпов поделился эмоциями от второго места в Югорском лыжном марафоне

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в Югорском лыжном марафоне (50 км, свободный стиль). Латыпов завоевал серебро, уступив лишь лыжнику Ивану Якимушкину.
«Сегодня хороший день, погода радует, очень понравилась сегодняшняя гонка. Большую часть дистанции шли в группе, всё решалось на последних километрах. Задача была сохранить силы на последний отрезок дистанции, а в концовке выбрать выгодную позицию, что я и сделал. Здесь необычная марафонская трасса – без крутых подъёмов, тем и славен Югорский марафон. Думаю, тем интереснее.
Финишировать с лыжниками было очень интересно, удалось навязать борьбу. Чуть-чуть не хватило до первого места, но это спорт, побеждает сильнейший. Полстопы не хватило, но я доволен сегодняшней гонкой. Якимушкин – серебряный призёр Олимпиады в лыжном марафоне, очень рад, что смог сразиться с такими именитыми спортсменами. Очень хороший опыт для биатлонистов, будем стараться делать больше стартов вместе. Думаю, в следующем сезоне это получится», — приводит слова Латыпова Metaratings.
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