Российский биатлон смотреть интереснее, чем лыжи. Постоянные победы Большунова — это скука

Лыже-биатлонный сезон подошёл к своему завершению. К сожалению, и лыжникам, и биатлонистам, которые отлично выступали на международной арене, пришлось заканчивать сезон в России. Только лыжникам повезло чуть больше: после Олимпиады они успели скататься на этап Кубка мира в Лахти, биатлонисты же не успели. Тем не менее оба вида спорта оказались в равных условиях в России. Вот только, кажется, чисто российский биатлон смотреть гораздо интереснее, чем чисто российские лыжи.

Предсказуемая неизвестность

Одна из главных причин, почему лыжи на российском уровне менее интересно смотреть, чем биатлон, в том, что победитель в большинстве гонок известен заранее. Увы, тут борьба не сравнится с борьбой на Кубке мира, где явно была интрига. На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре Наталья Непряева забрала пять из шести золотых медалей турнира, не покорилась ей только классическая эстафета, хотя и там в составе Архангельской области она завоевала бронзу. У Александра Большунова четыре из шести золотых медалей, особняком, как и у Непряевой, стоит эстафета, где вместе с Архангельской областью он взял бронзу, и спринт, где двукратного обладателя Кубка мира смог обойти Александр Терентьев. Хотя, возможно, тут сказался и тот факт, что турнир по разным причинам пропускали многие олимпийцы: Сергей Устюгов, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

У биатлонистов же всё гораздо интереснее. В каждой гонке чемпионата России в Тюмени был новый победитель, причём необязательно спортсмен, который весь сезон провёл на международном уровне. Так, в одиночной смешанной эстафете вообще выиграл дуэт Максима Цветкова и Екатерины Юрловой-Перхт, которая за сутки до гонки возобновила карьеру. Но, конечно, это всё объяснимо за счёт того, что в биатлоне есть больший фактор неожиданности из-за стрельбы. А стрельба, как известно, зависит не только от навыков спортсмена, но и от ветра, состояния здоровья, психологии, да иногда и простой удачи.

Фото: РИА Новости

Аналогичная ситуация касается и призёров обоих турниров. В лыжах практически во всех гонках на пьедестале оказывались спортсмены сборной, неожиданности были, но нечасто. В биатлоне же их было явно побольше. На подиум поднимались и те, кто бегал практически весь сезон только по России, и те, кто безуспешно катал на Кубке IBU. Главной сенсацией, конечно, стала бронза сборной ДФО-СФО в женской эстафете. Команда, состоящая из трёх новосибирских и одной сахалинской спортсменки, собранная за сутки до гонки, неожиданно обошла более опытные коллективы.

С одной стороны, такие приятные сюрпризы в гонках – это всегда круто и явно интересно болельщикам. Но, с другой стороны, показывает уровень готовности спортсменов. В лыжах уровень лидеров сборной намного выше, чем спортсменов в регионах, а в биатлоне эта разница не так велика. Кстати, отчасти поэтому же российские лыжники блистают на Кубке мира и явно выглядят лучше биатлонистов. Ну да ладно, это тема уже отдельного разговора.

Фото: РИА Новости

Вернёмся же к российским турнирам. Особую изюминку им придавало и участие белорусских спортсменов, правда, заметно это было только в биатлоне. Не в обиду белорусским лыжникам, но они явно не входят в мировую элиту, чего не скажешь о биатлонистах. Пускай в Тюмени белорусы выступали и без своих главных лидеров Динары Алимбековой и Антона Смольского, которые до этого мощно бегали на Кубке СБР в Уфе, но без золотых медалей команда не уехала. Так что участие в гонках соперников из-за рубежа всё равно создаёт больше интриги, ведь в основе интереса у нас традиционно лежит не просто боление за любимых спортсменов, а борьба на уровне свой – чужой.

Спортивное шоу

Стоит признать, что, несмотря на не столь высокую значимость чемпионатов России в сравнении с Кубком мира, болельщиков на российские турниры съехалась уйма. Что в Сыктывкаре, что в Тюмени трибуны были заполнены даже в будние дни, а в выходные там был полнейший аншлаг. Конечно, вместимость трибун разная, ведь не стоит забывать, что «Жемчужина Сибири» изначально строилась для международных турниров. Но, несмотря на это, болельщиками эти турниры наполнились конкретно, ведь гонки стали настоящей радостью для фанатов после долгой коронавирусной паузы.

Конечно, доступность лыжных и биатлонных стадионов совершенно разная. Если до лыжного стадиона им. Раисы Сметаниной из центра Сыктывкара ехать порядка 10-15 км и спокойно можно добраться на общественном транспорте, то до «Жемчужины Сибири» от Тюмени добираться более 40 км и общественного транспорта нет.

Фото: РИА Новости

Правда, после долгой борьбы там всё-таки пустили на время турнира специальные трансферы для болельщиков.

В Сыктывкаре люди в основном ехали, чтобы посмотреть на сами гонки. Они были главным событием, а дополнительных развлекаловок для зрителей, кроме сувениров и точек питания, не было. Публику интересовали лыжные баталии и известные спортсмены, с которыми можно было спокойно сфотографироваться и пообщаться после гонки. В Тюмени, конечно, основой тоже был биатлон, но организаторы попытались создать и небольшое шоу. Помимо точек с питанием и сувенирами, были организованы концертные программы и конкурсы, а зрителей, помимо ведущего на арене, развлекал и сам Дмитрий Губерниев. Во многом биатлон «выезжал» вперёд лыж именно за счёт этого героя, ведь в России фанаты спорта к нему, как правило, неравнодушны.

Непопулярные программы

Вероятно, отчасти из-за Губерниева, отчасти из-за непредсказуемости вида спорта биатлон пользовался большей популярностью и у телевизионной публики, чем лыжи. Правда, стоит сразу оговориться, рейтинги обоих видов спорта серьёзно упали после ухода наших спортсменов с международной арены. Если раньше лыжи и биатлон могли возглавлять рейтинги телесмотрения за неделю, то сейчас едва попадают в топ-10 спортивных программ.

Так, по данным аналитической компании Mediascope, в неделю с 28 марта по 3 апреля, когда одновременно шли и лыжи, и биатлон, ни один из видов спорта не попал в топ-10 программ по просмотрам в России. Между тем за этот же период биатлон смог попасть в десятку программ-лидеров на «Матч ТВ».

Мужская эстафета, которая прошла 3 апреля, заняла 10-е место в рейтинге. За гонкой наблюдали 3% аудитории, в это время смотревшей телевизор в России. Лыжи в рейтинг вообще не попали, как и остальные биатлонные гонки. Доминирование было на стороне футбола.

Фото: РИА Новости

При этом стоит сказать, что лыжные гонки всё-таки занимали место в топе, правда, до тех пор, пока не начался биатлон. В неделю с 21 по 27 марта, когда только стартовал лыжный ЧР и ещё не начался биатлонный ЧР, в топ-10 самых популярных спортивных программ пробрались лыжные спринты. Гонки заняли девятое место, доля аудитории была 6,5%. Остальные места в рейтинге тогда с отрывом заняло всеми любимое фигурное катание.

В следующем сезоне, если российских спортсменов не допустят до Кубка мира, просмотры и лыж, и биатлона, вероятно, вырастут по сравнению с нынешними показателями. Особенно в самом начале сезона, когда российские болельщики соскучатся по зимним видам. Но дальше всё, скорее всего, пойдёт вниз. И при этом аудитория будет отдавать преимущество биатлону, ведь там есть интрига и непредсказуемость. Хотя «Матч ТВ» и будет стремиться поддерживать равный спрос на оба вида спорта, есть ощущение, что в какой-то момент преимущество будет отдано биатлону, как бы досадно ни было поклонникам лыж.