«Специалист высокого уровня». Богалий — о возможном приглашении Падина в сборную России
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, российская биатлонистка Анна Богалий прокомментировала возможное назначение соотечественника Андрея Падина, до недавнего времени работавшего с белорусской командой, на пост старшего тренера женской национальной сборной.
«Как моё мнение повлияет на ситуацию в российском биатлоне? Я как бывший спортсмен могу сказать, что мы работали с разными специалистами.
То, что Андрей сделал в белорусской команде, говорит о нём как о специалисте очень высокого уровня. Как всё будет дальше? Мы увидим, если его назначат», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее своим мнением о назначении Падина поделился двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.
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