«Специалист высокого уровня». Богалий — о возможном приглашении Падина в сборную России

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, российская биатлонистка Анна Богалий прокомментировала возможное назначение соотечественника Андрея Падина, до недавнего времени работавшего с белорусской командой, на пост старшего тренера женской национальной сборной.

«Как моё мнение повлияет на ситуацию в российском биатлоне? Я как бывший спортсмен могу сказать, что мы работали с разными специалистами.

То, что Андрей сделал в белорусской команде, говорит о нём как о специалисте очень высокого уровня. Как всё будет дальше? Мы увидим, если его назначат», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее своим мнением о назначении Падина поделился двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.