Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ольга Абрамова эмоционально высказалась об исключении из сборной Украины по биатлону

Ольга Абрамова эмоционально высказалась об исключении из сборной Украины по биатлону
Комментарии

Натурализованная российская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала информацию о том, что она уволена из состава сборной Украины по биатлону.

«Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения.

Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской области, я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим!

Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет?» — написала Абрамова в своих социальных сетях.

Новость по теме
Россиянок Бех, Москаленко и Абрамову исключили из состава сборной Украины по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022