Ольга Абрамова эмоционально высказалась об исключении из сборной Украины по биатлону

Натурализованная российская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала информацию о том, что она уволена из состава сборной Украины по биатлону.
«Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения.
Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской области, я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.
10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим!
Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет?» — написала Абрамова в своих социальных сетях.
- 13 апреля 2022
-
22:49
-
22:24
-
10:10
-
09:16
-
08:33
- 12 апреля 2022
-
22:57
-
16:26
-
16:00
-
15:06
-
15:00
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26
-
13:11
-
12:53
-
07:42
- 11 апреля 2022
-
21:15
-
14:19
-
13:16
-
10:25
-
08:11
- 10 апреля 2022
-
11:48
-
00:16
- 9 апреля 2022
-
21:11
-
19:58
-
14:04
-
13:50
-
12:12
-
11:05
-
00:03
- 8 апреля 2022
-
15:05
-
11:00
-
07:29