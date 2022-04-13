Ольга Абрамова эмоционально высказалась об исключении из сборной Украины по биатлону

Натурализованная российская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала информацию о том, что она уволена из состава сборной Украины по биатлону.

«Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения.

Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской области, я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим!

Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет?» — написала Абрамова в своих социальных сетях.