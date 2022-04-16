Эмильен Жаклен рассказал о психологических проблемах в прошедшем сезоне

Двукратный чемпион мира в пасьюте, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о психологических проблемах, преследовавших его по ходу сезона.

На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ.

«Приятно говорить о титуле чемпиона мира, думаю, это важно. Но у меня налицо неумелое управление поражениями. С тех пор, как я стал чемпионом мира, чувствую, что обязан многим людям и в первую очередь самому себе.

Типичный тому пример – Оберхоф, где я был в жёлтой майке, но у меня ничего не получалось на лыжне. Мне кажется, во мне было чувство стыда за это, за то, что я был не на своём уровне. Когда я плохо выступаю, мне очень стыдно, я разочаровываю людей, которые болеют за меня, которые ждут от меня многого, из-за этого я начинаю сам себе вредить. Это опускает меня ниже и ниже.

Я – тот, кто очень много работает. Наш спорт требует ежедневных усилий с 1 мая по 21 марта. Когда я добиваюсь успеха, то говорю себе, что так и должно быть, что я работаю для этого. А когда у меня случаются плохие гонки, я начинаю себя корить», — приводит слова Жаклена RMC Sport.