Доротея Вирер — на фото Тириль Экхофф: стиль — топ!

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф опубликовала в социальных сетях пост в честь наступления Пасхи.

«Всем счастливой Пасхи от фаната Solo (норвежский бренд. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала снимок Экхофф. На фото Тириль позирует в забавной меховой шляпе.

«Стиль – топ!» — отреагировала на публикацию трёхкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер.

Фото: из личного архива Тириль Экхофф

Экхофф провалила прошедший сезон, заняв лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Тириль выступала в качестве действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Однако норвежка завоевала золото в смешанной эстафете, бронзу в пасьюте и серебро в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).