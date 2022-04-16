Доротея Вирер — на фото Тириль Экхофф: стиль — топ!

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф опубликовала в социальных сетях пост в честь наступления Пасхи.
«Всем счастливой Пасхи от фаната Solo (норвежский бренд. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала снимок Экхофф. На фото Тириль позирует в забавной меховой шляпе.
«Стиль – топ!» — отреагировала на публикацию трёхкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер.
Фото: из личного архива Тириль Экхофф
Экхофф провалила прошедший сезон, заняв лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Тириль выступала в качестве действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Однако норвежка завоевала золото в смешанной эстафете, бронзу в пасьюте и серебро в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
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