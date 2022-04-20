«Как же хорошо было дома». Тарьей Бё опубликовал совместные фото с невестой

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал атмосферные снимки с невестой Гитой Симонсен.

Пара провела Пасху в родном городе Тарьея, Стрюне, в доме родителей Клемента и Аслауг Бё. Туда же приехали другие члены семьи – младший брат, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с женой Хеддой и сыном Густавом, старший брат Расмус и самый младший Гёте, а также сестра Мартина.

«Отдых в Стрюне с бандой завершён! Как же хорошо было дома», — подписал снимки Тарьей.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Фото: из личного архива Тарьея Бё

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.