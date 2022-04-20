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Дмитрий Пидручный будет баллотироваться в президенты Федерации биатлона Украины

Дмитрий Пидручный будет баллотироваться в президенты Федерации биатлона Украины
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Чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный сообщил, что будет баллотироваться в президенты Федерации биатлона Украины (ФБУ). Отчётно-выборная конференция пройдёт 24 мая.

«Скажу откровенно – мне предлагали принять участие в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на эту должность. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки, представляют кандидатуру для рассмотрения на конференции.

Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство меня поддерживают. Я понимаю, что биатлонисты не голосуют. Комитет спортсменов имеет всего два голоса. Но для меня было важно услышать их мнение – спортсмены действительно хотят сейчас перемен.

Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного Пидручного или любого другого кандидата, она имеет на это право», — приводит слова Пидручного «Трибуна».

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