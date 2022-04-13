«Лично вывез русских». Глава украинского биатлона поплатился за помощь спортсменкам

Владимира Брынзака сдали свои же. Он якобы организовал выезд в Россию для Екатерины Бех и Оксаны Москаленко.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост. 65-летний Брынзак возглавлял федерацию с 1998 года. Основной причиной ухода с должности называют его помощь бывшим российским биатлонисткам в возвращении домой.

Общественное давление из-за помощи россиянкам

Выборы нового президента в Федерации биатлона Украины запланированы на 18 мая. По сообщениям украинских СМИ, они состоятся, несмотря на геополитическую ситуацию.

Основная версия, почему Брынзак, который уже четверть века руководит биатлоном на Украине, не будет выдвигать свою кандидатуру – общественное давление из-за его помощи бывшим российским биатлонисткам Бех и Москаленко, в последние годы выступающим за украинскую сборную.

Всего в сезоне-2021/2022 в составе национальной команды Украины числились шесть бывших российских биатлонисток. На Кубке мира украинскую команду представляли Надежда Белкина, Ольга Абрамова и Екатерина Бех, на Кубке IBU — Анастасия Рассказова, на Кубке IBU среди юниоров — Оксана Москаленко. Дарья Сидорова, перешедшая в команду Украины летом 2021 года, в международных соревнованиях пока не участвовала.

Екатерина Бех Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дмитрий Пидручный Фото: РИА Новости

В одном из интервью Брынзак рассказал, что с 24 февраля большинство из этих спортсменок уже находились в России, поэтому в настоящее время «застряли» там.

«Снова враньё. Последнее»

Биатлонистка Кристина Ковалёва опровергла слова Брынзака о местонахождении натурализованных российских биатлонисток в своих соцсетях.

«Брынзак лично вывез русских спортсменов на территорию России. Сейчас предлагает им вернуться и организовывает оплачиваемые сборы и высокую заработную плату. Нашим же биатлонистам, находящимся в части (нацгвардии), предлагает сделать сборы с дальнейшим участием в соревнованиях за личный счет спортсменов. Что происходит с этим миром.

Будучи мастером спорта по биатлону, за 12 лет тренировок и 4 года в юниорской сборной я думала, что чему-то удивляться уже будет сложно… Но вы находите способы!» — написала Ковалёва.

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Также Брынзака обвинил во лжи биатлонист Дмитрий Пидручный.

«И снова враньё. На этот раз последнее», — написал Пидручный, прикрепив ссылку на интервью Брынзака.

По информации Metaratings, биатлонистки выехали из Украины в Венгрию при содействии Владимира Брынзака, а позже вернулись в Россию.

Сам Брынзак о причинах своего ухода с должности президента федерации биатлона Украины не высказывался.