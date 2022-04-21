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Ингрид Тандреволд покорила 4000-метровую гору. Фото

Ингрид Тандреволд покорила 4000-метровую гору. Фото
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Ландмарк Тандреволд опубликовала свежие снимки в своих соцсетях. Спортсменка рассказала, что ей удалось покорить горную вершину, высота которой составляет 4032 метра.

«Отличная поза для фото по достижении первой 4000-метровой вершины. Особенно для тех, кто известен тем, что едва не «взорвался» на 1500 м», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива ингрид тандреволд

Фото: из личного архива ингрид тандреволд

Напомним, Тандреволд выступила в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. После него она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Также Тандреволд столкнулась с проблемами на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, упав не землю сразу после пересечения финишной черты. Её уносили на руках. После этого она больше не выступала на ОИ-2022.

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