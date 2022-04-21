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«Блестит как никогда». Муж и тренер Ларисы Куклиной показал фото своей машины

«Блестит как никогда». Муж и тренер Ларисы Куклиной показал фото своей машины
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Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, показал, как выглядит его чёрная машина производства Audi после полировки.

«Машину забрали. Полировка кузова и фар плюс керамика. Блестит как никогда», — подписал он соответствующую фотографию, выложенную в телеграм-канале семьи Куклиных.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Ларисы и Михаила Куклиных.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

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