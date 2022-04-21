Губерниев объяснил, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как, по его мнению, можно узнать российского спортсмена, выступающего на международных соревнованиях. По словам комментатора, российские спортсмены не улыбаются; при этом мало кто из них знает английский язык.
«Знаете, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях? Он не улыбается!
Внутренняя свобода помешала нам: и Латыпову, который зашёл на два круга… Да и Цветкову, который сказал, что испугался. Меня это пугает. Люди в 20 лет приезжают на соревнования и не знают ни слова по-английски», — передаёт слова Дмитрия Губерниева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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