Яна Романова назвала российскую биатлонистку, которая вызывает у неё восхищение

Двукратный призёр чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова назвала биатлонистку сборной России, которая её восхищает. Романова выделила серебряного призёра Олимпиады 2022 года в эстафете Кристину Резцову.

«Да, смотришь на Кристину, и она вызывает восхищение. У нас давно не было таких живых, энергичных спортсменок. Мне кажется, ей ещё нужно дать немного времени. Она ещё совсем молодая, у неё большое будущее в спорте. И со временем, наверное, она потянет бремя капитанства», — приводит слова Яны Романовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова стала лучшей среди россиянок. Она заняла 20-е место, заработав 366 очков. Победила норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: