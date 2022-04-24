Йоханнес Бё: готов к новому сезону!
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги отдыха с семьёй на Канарских островах. По словам спортсмена, он готов начать подготовку к следующему биатлонному сезону.
«У нас получилась просто фантастическая неделя в Гран-Канарии. И мы обязательно вернёмся сюда. Еда, отель, улыбающийся персонал, вид на Атлантический океан… потрясающе. Батареи заряжены, и я готов к первым тренировкам на пути к следующему сезону! Поехали!» — написал норвежец в социальных сетях.
Минувший сезон получился для 28-летнего Бё самым успешным в карьере, он стал пятикратным медалистом Олимпиады в Пекине, завоевав в том числе четыре золота и возглавив список самых титулованных спортсменов Игр.
Новость по темеЙоханнес Бё показал, как проводит отпуск на Канарских островах
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