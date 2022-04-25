«Передозировка милотой». Тириль Экхофф сфотографировалась с альпакой

Двукратная чемпионка и шестикратный призёр Олимпийских игр, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась в социальных сетях фотографиями с альпакой – домашним парнокопытным животным, выращиваемым из-за шерсти в Южной Америке.

«Сегодня встретила альпаку. Передозировка милотой», – написала спортсменка.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

Тириль Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед) и обладательницей большого «хрустального глобуса» в сезоне 2020/2021. На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.

Ранее в интервью 31-летняя спортсменка высказалась о продолжении карьеры.