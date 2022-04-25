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«Передозировка милотой». Тириль Экхофф сфотографировалась с альпакой

«Передозировка милотой». Тириль Экхофф сфотографировалась с альпакой
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Двукратная чемпионка и шестикратный призёр Олимпийских игр, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась в социальных сетях фотографиями с альпакой – домашним парнокопытным животным, выращиваемым из-за шерсти в Южной Америке.

«Сегодня встретила альпаку. Передозировка милотой», – написала спортсменка.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТИРИЛЬ ЭКХОФФ

Тириль Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед) и обладательницей большого «хрустального глобуса» в сезоне 2020/2021. На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.

Ранее в интервью 31-летняя спортсменка высказалась о продолжении карьеры.

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