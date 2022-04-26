Йоханнес Дале красиво сообщил о помолвке. Себастиан Самуэльссон отреагировал

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 норвежский биатлонист Йоханнес Дале обручился со своей девушкой – биатлонисткой Кристиной Скьевдаль.

Дале сообщил о событии в социальных сетях, опубликовав фотографии из национального парка Ютунхеймен в Норвегии.

«2045 м над уровнем моря, мокрые от пота волосы, солнцезащитный крем на лбу и кольцо на пальце. Она сказала да!» — подписал снимки Дале.

Фото: из личного архива Йоханнеса Дале

В комментариях пару поздравили коллеги. «Юхууу! Поздравляю обоих», — написала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. «Вау, поздравляю!» — присоединился Себастиан Самуэльссон.

Напомним, Дале провалил прошедший сезон: Йоханнес начинал его в основной команде, однако из-за низких результатов был отправлен на Кубок IBU. Он не смог вернуться на Кубок мира до старта Олимпиады-2022 и пропустил Игры.