Йоханнес Дале красиво сообщил о помолвке. Себастиан Самуэльссон отреагировал

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 норвежский биатлонист Йоханнес Дале обручился со своей девушкой – биатлонисткой Кристиной Скьевдаль.
Дале сообщил о событии в социальных сетях, опубликовав фотографии из национального парка Ютунхеймен в Норвегии.
«2045 м над уровнем моря, мокрые от пота волосы, солнцезащитный крем на лбу и кольцо на пальце. Она сказала да!» — подписал снимки Дале.
Фото: из личного архива Йоханнеса Дале
В комментариях пару поздравили коллеги. «Юхууу! Поздравляю обоих», — написала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. «Вау, поздравляю!» — присоединился Себастиан Самуэльссон.
Напомним, Дале провалил прошедший сезон: Йоханнес начинал его в основной команде, однако из-за низких результатов был отправлен на Кубок IBU. Он не смог вернуться на Кубок мира до старта Олимпиады-2022 и пропустил Игры.
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