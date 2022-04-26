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Муж Марте Рёйселанд возглавил женскую сборную Германии по биатлону

Муж Марте Рёйселанд возглавил женскую сборную Германии по биатлону
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Сверре Рёйселанд, супруг трёхкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира норвежской биатлонистки Марте Рёйселанд, возглавил женскую сборную Германии по биатлону.

«Я проработал в Норвегии пять лет на очень захватывающей работе – занимался подбором спортсменок в основную команду. Это было очень весело, в хорошей компании. Новая работа тоже будет увлекательной. Это вызов для меня, он поможет улучшить мои тренерские навыки и даст новый опыт. Сколько себя помню, Германия была одной из ведущих биатлонных держав. Поэтому для меня, молодого тренера это особенная возможность стать частью такой команды на Кубке мира», — приводит слова Рёйселанда VG.

31-летний Рёйселанд заменит на этом посту Флориана Штайрера, который занимал её последние четыре года. Сверре в прошлом сам профессионально занимался биатлоном.

Контракт Рёйселанда вступит в силу 1 мая, он рассчитан на олимпийский цикл, то есть до 2026 года.

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