Зайцева: если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала то, что Михаил Шашилов останется тренером женской сборной России по биатлону в сезоне-2022/2023. Ранее об этом сообщил сам Шашилов.

«У Шашилова есть результаты. Четыре года назад медалей на Олимпиаде вообще не было. Сейчас есть медали. Это тоже часть его работы. Хорошо, что Шашилова оставили. Дальше результаты будут ещё лучше. Ведь за тот период, который он тренировал женскую сборную, нельзя было показать более высокие результаты. Если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно!

Чтобы человеку и девчонкам раскрыться от его тренерских заданий, нужно время. Сейчас тренерам не дают поработать. Он не может раскрыться за короткий период.

Шашилов — грамотный специалист. У него реально очень большой опыт. Быть тренером сборной — это большая ответственность, не каждый на это готов. Если Михаил Викторович на это согласился, это здорово», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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