СБР опубликовал предварительный календарь ЧР и КР по биатлону сезона-2022/2023

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал предварительный календарь российских соревнований (чемпионат России и Кубок России) по биатлону в сезоне-2022/2023.

По проекту сезон стартует летним чемпионатом России на лыжероллерах в Чайковском с 22 по 28 сентября. Зимние старты начнутся в Ханты-Мансийске на первом этапе Кубка России с 24 по 28 ноября. Всего в плане семь этапов Кубка России, которые, помимо Ханты-Мансийска, примут Уват, Тюмень, Уфа и Рыбинск. Гонки чемпионата России состоятся в Ижевске (гонка, суперпасьют, большой масс-старт), Уфе (суперспринт, командная гонка), Ханты-Мансийске (спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета, сингл-микст, смешанная эстафета) и Увате (марафон).

ЧР и КР по биатлону. Предварительный календарь сезона-2022/2023

22-28 сентября — Чайковский, ЧР (роллеры-спринт, роллеры-эстафета, роллеры-гонка)

24-28 ноября — Ханты-Мансийск, КР (спринт, гонка преследования)

29 ноября — 5 декабря — Уват, КР (гонка, спринт, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2))

6-12 декабря — Тюмень, КР (спринт, гонка преследования, большой масс-старт)

13-19 декабря — Уфа, КР (гонка, спринт, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2))

15-23 января — Рыбинск, КР (спринт, суперспринт, большой масс-старт)

23-30 января — Рыбинск, КР (спринт, гонка преследования, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2))

14-20 февраля — Ижевск, ЧР (гонка, суперперсьют, большой масс-старт)

6-13 марта — Уфа, ЧР и КР (суперспринт, командная гонка (ЧР), спринт, большой масс-старт (КР))

25 марта — 3 апреля — Ханты-Мансийск, ЧР (спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2))

3-7 апреля — Уват, ЧР (марафон).

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