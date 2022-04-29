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Дмитрий Губерниев назвал «центр прекрасного биатлонизма» в России

Дмитрий Губерниев назвал «центр прекрасного биатлонизма» в России
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что считает Екатеринбург «центром прекрасного биатлонизма», поскольку там занимались многие известные спортсмены.

«А я, кстати, считаю Екатеринбург центром прекрасного биатлонизма! Чепиков, Шипулин, Шашилов, Миронова, Казакевич, Шевченко и другие не дадут соврать! Свердловская область и Екатеринбург», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону, Антон Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, Михаил Шашилов — тренер сборной России, Светлана Миронова и Ирина Казакевич — призёры Олимпиады 2022 года.

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