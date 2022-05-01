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«Ну как выбрать одно, когда хороши все?» Миронова опубликовала подборку эпатажных селфи

«Ну как выбрать одно, когда хороши все?» Миронова опубликовала подборку эпатажных селфи
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в своём телеграм-канале подборку разноплановых селфи.

«Добрых вечеров! Ну как выбрать одно, когда хороши все? Предлагаю поменять название канала на «Заметки нарцисса», — подписала фотографии Миронова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.

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