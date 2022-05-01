«Надо уважать чужой выбор». Тренер сборной Норвегии высказался о возможном уходе Рёйселанд

Патрик Обереггер, тренер женской сборной Норвегии по биатлону, прокомментировал возможный уход из спорта трёхкратной олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира Марте Рёйселанд.

«Мы встретимся с ней, чтобы понять, что возможно сделать. Сейчас она оказалась в новой для себя ситуации, поскольку её муж возглавил сборную Германии. И нам необходимо найти баланс, ведь речь идёт и о личной жизни.

Не думаю, что имеет смысл о чём-либо говорить в медиа сейчас. Посмотрим… мы не собираемся оказывать на неё давление. Как команда мы должны найти решение, при котором каждый сможет реализовать себя. Однако не будем забывать, что мы всегда должны уважать жизненный выбор других людей», – приводит слова специалиста издание Fondo Italia.