Анфиса Резцова: Нуждов обеспечит себе победу на выборах главы СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о возможном назначении Алексея Нуждова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Я уверена, что он финансово обеспечит себе победу на выборах в СБР. Это однозначно. Как у нас всегда делается, к сожалению. Но дай бог, чтобы команда была обеспечена. Чтобы был выбран правильный тренерский штаб. Пусть Нуждов доказывает болельщикам и нам.

Спортсменам не всегда только деньги нужны. Руководитель должен быть на подхвате с биатлонистами и тренерами. Другое дело, что ни Драчёв, ни Майгуров не доказали, что могут руководить. У Майгурова есть плюс, он знает иностранные языки, но материально они оба толком не помогли команде», – приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».