Анфиса Резцова: Нуждов обеспечит себе победу на выборах главы СБР
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о возможном назначении Алексея Нуждова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
«Я уверена, что он финансово обеспечит себе победу на выборах в СБР. Это однозначно. Как у нас всегда делается, к сожалению. Но дай бог, чтобы команда была обеспечена. Чтобы был выбран правильный тренерский штаб. Пусть Нуждов доказывает болельщикам и нам.
Спортсменам не всегда только деньги нужны. Руководитель должен быть на подхвате с биатлонистами и тренерами. Другое дело, что ни Драчёв, ни Майгуров не доказали, что могут руководить. У Майгурова есть плюс, он знает иностранные языки, но материально они оба толком не помогли команде», – приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 3 мая 2022
-
16:05
-
14:48
-
10:01
-
09:12
-
09:00
- 2 мая 2022
-
17:56
-
12:59
-
10:09
-
09:05
- 1 мая 2022
-
22:07
-
21:02
-
20:52
-
20:29
-
11:53
-
11:46
-
00:32
- 30 апреля 2022
-
23:46
-
13:31
-
11:55
-
09:40
-
09:18
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
16:57
-
16:44
-
16:01
-
15:45
-
15:43
-
15:26
-
13:11
-
11:04
-
09:59
-
08:19
-
08:01
- 28 апреля 2022
-
14:50
-
12:36
Партнерский контент