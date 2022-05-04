Ханна Эберг отметила начало нового биатлонного сезона

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала в социальных сетях начало подготовки к новому сезону.

«На минувших выходных начался новый тренировочный год. Спасибо организаторам за несколько крутых дней», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Ранее Эберг выступила на дуэльных соревнованиях в Бруксвалларне (Швеция) против чемпионки мира по лыжному спорту и соотечественницы Фриды Карлссон. Фрида допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей, Ханна обе ошибки сделала на лёжке, после чего ожидаемо уступила на лыжне.

Ханна Эберг является победителем индивидуальной гонки на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и олимпийской чемпионкой в эстафете в Пекине. Также на счету спортсменки неоднократные личные и командные подиумы на этапах Кубка мира.