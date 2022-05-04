Доротея Вирер намерена выступать ещё как минимум один сезон

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер объявила, что продолжит спортивную карьеру. В апреле спортсменке исполнилось 32 года.
«Я решила продолжить выступать ещё один год. Я всё ещё чувствую, что могу показывать хорошие результаты, чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Последние два года без зрителей из-за коронавируса и мер изоляции прошли грустно. Мы начнём подготовку к предстоящему сезону 15 мая в Тоскане», — приводит слова Вирер Nordic Magazine.
Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
- 4 мая 2022
-
17:17
-
13:44
-
11:27
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:08
-
22:23
-
22:08
-
21:34
-
16:05
-
14:48
-
10:01
-
09:12
-
09:00
- 2 мая 2022
-
17:56
-
12:59
-
10:09
-
09:05
- 1 мая 2022
-
22:07
-
21:02
-
20:52
-
20:29
-
11:53
-
11:46
-
00:32
- 30 апреля 2022
-
23:46
-
13:31
-
11:55
-
09:40
-
09:18
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
16:57
-
16:44
-
16:01
-
15:45
-
15:43