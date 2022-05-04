Доротея Вирер намерена выступать ещё как минимум один сезон

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер объявила, что продолжит спортивную карьеру. В апреле спортсменке исполнилось 32 года.

«Я решила продолжить выступать ещё один год. Я всё ещё чувствую, что могу показывать хорошие результаты, чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Последние два года без зрителей из-за коронавируса и мер изоляции прошли грустно. Мы начнём подготовку к предстоящему сезону 15 мая в Тоскане», — приводит слова Вирер Nordic Magazine.

Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.