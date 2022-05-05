Стало известно имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону

Тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев назвал имя нового старшего тренера женской национальной команды. Эту должность займёт Александр Кравченко.

Ранее этот пост покинул словенский специалист Урош Велепец. Он стал помощником старшего тренера мужской сборной Германии, трёхкратного олимпийского чемпиона Марка Кирхнера.

Велепец возглавлял женскую сборную Украины в общей сложности четыре сезона, был тренером команды на двух Олимпиадах — в 2018 и 2022 годах в Пхёнчхане и Пекине.

Ассистентами Александра Кравченко в новом сезоне будут Александр Беланенко и Олег Меркушин.

Первый сбор мужской и женской команд сборной Украины пройдет в Сянках (Украина). Биатлонисты начнут тренироваться 29 мая, биатлонистки – 4 июня.