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Стало известно, когда объявят составы тренировочных групп российских биатлонистов на сезон

Стало известно, когда объявят составы тренировочных групп российских биатлонистов на сезон
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Определилась дата, когда Союз биатлонистов России (СБР) объявит составы тренировочных групп российских биатлонистов на сезон-2022/2023.

Составы станут известны в середине следующей недели, ориентировочно 11-12 мая. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров во время онлайн-конференции с российскими СМИ.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023. Тренерами мужской команды стали Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женской — Михаил Шашилов и Артём Истомин.

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