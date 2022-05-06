Зайцева: в СБР верят в Истомина — надо приглашать в сборную молодых специалистов
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, российская спортсменка Ольга Зайцева прокомментировала назначение Артёма Истомина тренером женской сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.
«Я не знаю Артёма Истомина лично, поэтому тяжело как-то комментировать его кандидатуру. Если в СБР так решили, значит, ему доверяют, в него верят. Когда-то надо начинать и приглашать в сборную молодых специалистов, надо пробовать. Проблем никаких не вижу, надо обязательно привлекать молодых специалистов. Артём был помощником, у него есть опыт, он всё знает. Бояться и нагонять страх не надо, надо пробовать! Молодые учатся, набираются опыта и дают результат. Всё нормально», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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