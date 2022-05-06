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Сергей Башкиров прокомментировал решение СБР. Он продолжит работу в мужской сборной России

Сергей Башкиров прокомментировал решение СБР. Он продолжит работу в мужской сборной России
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о том, что он остался на своём посту на сезон-2022/2023.

«Всё хорошо, будем работать дальше. Продолжим ли мы работать с теми же тренерами по стрельбе? В официальной версии было написано, что команды будут уточняться. Пока назначили только старших тренеров команд. Больше ничего добавить не могу», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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