Сборная Швеции по биатлону назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Сборная Швеции по биатлону назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону. В список вошли 13 мужчин и 11 женщин. Об сообщает Союз биатлонистов Швеции.

Команда А. Женщины:

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Мона Брорссон

Стина Нильссон

Йоханна Скоттхайм

Команда А. Мужчины:

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Себастиан Самуэльссон

Мальте Стефанссон

Пеппе Фемлинг

Напомним, 29 марта пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU. Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения по СБР и БФБ были приняты единогласно.

Новость по теме Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022