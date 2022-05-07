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Сборная Швеции по биатлону назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Сборная Швеции по биатлону назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира
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Сборная Швеции по биатлону назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону. В список вошли 13 мужчин и 11 женщин. Об сообщает Союз биатлонистов Швеции.

Команда А. Женщины:

Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Стина Нильссон
Йоханна Скоттхайм

Команда А. Мужчины:

Йеспер Нелин
Мартин Понсилуома
Себастиан Самуэльссон
Мальте Стефанссон
Пеппе Фемлинг

Напомним, 29 марта пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU. Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения по СБР и БФБ были приняты единогласно.

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