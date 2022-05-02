Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Сборная Норвегии назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. В список вошли 13 мужчин и 11 женщин, причём мужчины разделены на спринтерскую и дистанционную группы, сообщает ABC Nyheter.

Мужчины (спринтерская группа, тренер Арильд Монсен)

Пол Голберг

Йоханнес Клебо

Эвен Нортуг

Синдре Бьорнестад Скар

Ховард Солос Тёугбёль

Эрик Вальнес

Мужчины (дистанционная группа, тренер Эйрик Мюр Носсум)

Харальд Эстберг Амундсен

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Ханс Кристер Холунд

Симен Хегстад Крюгер

Сьюр Рёте

Дидрик Тёнсет

Эмиль Иверсен

Женщины

Хелене Марие Фоссесхолм

Рагниль Хага

Анне Кьерсти Кальво

Юли Мюре

Матильде Мюрволд

Марте Сконес

Ане Стенсет

Анна Свендсен

Хейди Венг

Лотта Уднес Венг

Тириль Уднес Венг

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: