Марте Рёйселанд похвасталась новым автомобилем

Трёхкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд похвасталась в социальных сетях новой покупкой – автомобилем BMW IX 40.



«Новый сезон – новый электрический BMW», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Ранее стало известно, что муж Марте, Сверре Рёйселанд, вошёл в тренерский штаб женской сборной Германии по биатлону. Он стал помощником старшего тренера норвежца Кристиана Мерингера, из-за чего биатлонистка высказалась о возможном завершении карьеры, однако вскоре изменила решение.



На прошедшей Олимпиаде в Пекине Рёйселанд завоевала пять медалей, в том числе три золотых, выиграв смешанную эстафету, спринт и масс-старт и войдя в список самых успешных спортсменов Игр.