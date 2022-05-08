Марте Рёйселанд похвасталась новым автомобилем

Трёхкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд похвасталась в социальных сетях новой покупкой – автомобилем BMW IX 40.
«Новый сезон – новый электрический BMW», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Марте Рёйселанд
Фото: из личного архива Марте Рёйселанд
Ранее стало известно, что муж Марте, Сверре Рёйселанд, вошёл в тренерский штаб женской сборной Германии по биатлону. Он стал помощником старшего тренера норвежца Кристиана Мерингера, из-за чего биатлонистка высказалась о возможном завершении карьеры, однако вскоре изменила решение.
На прошедшей Олимпиаде в Пекине Рёйселанд завоевала пять медалей, в том числе три золотых, выиграв смешанную эстафету, спринт и масс-старт и войдя в список самых успешных спортсменов Игр.
- 8 мая 2022
-
17:31
-
14:34
-
11:53
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34
-
11:26
-
10:16
-
00:21
- 6 мая 2022
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:03
-
17:57
- 5 мая 2022
-
09:57
-
09:01
- 4 мая 2022
-
17:17
-
13:44
-
11:27
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:08
-
22:23
-
22:08