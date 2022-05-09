Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен назвал шокирующими слова Степановой на встрече с Путиным

Кристиансен назвал шокирующими слова Степановой на встрече с Путиным
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал слова российской лыжницы Вероники Степановой, которая выступила на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Там Степанова поблагодарила президента за развитие спорта и страны.

«Считаю, что выступление Степановой было шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступала юы в том же духе. Не знаю, добровольно они так поступают или же выдавливают из себя улыбки. Никогда не знаешь, какие последствия ждут тех, кто не будет подыгрывать. Дадут ли им и дальше выступать на турнирах?

Но, конечно, всё это выглядит неприятно, особенно выступление Степановой. Очень обидно, что она говорит такие вещи, будучи не слишком осведомлённой. Но, возможно, они ограничены в получении объективной информации», — цитирует Кристиансена Dagbladet.

Новость по теме
В FIS ответили на слова Вероники Степановой, раскритиковавшей идею уравнять дистанции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022