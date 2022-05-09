Кристиансен назвал шокирующими слова Степановой на встрече с Путиным

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал слова российской лыжницы Вероники Степановой, которая выступила на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Там Степанова поблагодарила президента за развитие спорта и страны.
«Считаю, что выступление Степановой было шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступала юы в том же духе. Не знаю, добровольно они так поступают или же выдавливают из себя улыбки. Никогда не знаешь, какие последствия ждут тех, кто не будет подыгрывать. Дадут ли им и дальше выступать на турнирах?
Но, конечно, всё это выглядит неприятно, особенно выступление Степановой. Очень обидно, что она говорит такие вещи, будучи не слишком осведомлённой. Но, возможно, они ограничены в получении объективной информации», — цитирует Кристиансена Dagbladet.
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