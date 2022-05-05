В FIS ответили на слова Вероники Степановой, раскритиковавшей идею уравнять дистанции

Глава комитета лыжных гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг ответил на слова олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, лыжницы сборной России Вероники Степановой.

Ранее Ульванг предложил уравнять длину дистанций у женщин и мужчин, и Степанова, в частности, написала: «В каком мире он живёт? Связь с реальностью – отсутствует. Это, конкретно, об идее сделать 50 для женщин. Какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Терезе [Йохауг] же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет? «Полтинник» — это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться».

«Очень удивительно, что используется этот аргумент, потому что у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического значения», — приводит слова Ульванга Nettavisen.

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