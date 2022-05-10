Ингрид Тандреволд: знала, что Рёйселанд и Экхофф останутся в сборной

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Ингрид Тандреволд прокомментировала решение остаться в спорте именитых соотечественниц Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

«То, что они продолжат выступать – фантастика, но я и не думала, что они закончат. Я их отлично знаю. Да, у них были проблемы, но они по-прежнему радуются биатлону и хотят развиваться. Именно это ставит их туда, где они сейчас находятся», – приводит слова спортсменки издание NTB.

«Мы надеемся, что они будут выступать как можно дольше, но это всего лишь желание. Всё будет зависеть от здоровья, планирования семьи… Мы движемся к 2026 году и хотим, чтобы у нас была отличная команда. Смену поколений необходимо провести плавно. Мы не знаем, когда она произойдёт, но начинать нужно уже сейчас. Новички получат опыт от Тириль и Марте», – сказал тренер сборной Патрик Оберэггер.