Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ингрид Тандреволд: знала, что Рёйселанд и Экхофф останутся в сборной

Ингрид Тандреволд: знала, что Рёйселанд и Экхофф останутся в сборной
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Ингрид Тандреволд прокомментировала решение остаться в спорте именитых соотечественниц Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

«То, что они продолжат выступать – фантастика, но я и не думала, что они закончат. Я их отлично знаю. Да, у них были проблемы, но они по-прежнему радуются биатлону и хотят развиваться. Именно это ставит их туда, где они сейчас находятся», – приводит слова спортсменки издание NTB.

«Мы надеемся, что они будут выступать как можно дольше, но это всего лишь желание. Всё будет зависеть от здоровья, планирования семьи… Мы движемся к 2026 году и хотим, чтобы у нас была отличная команда. Смену поколений необходимо провести плавно. Мы не знаем, когда она произойдёт, но начинать нужно уже сейчас. Новички получат опыт от Тириль и Марте», – сказал тренер сборной Патрик Оберэггер.

Новость по теме
Ингрид Тандреволд покорила 4000-метровую гору. Фото
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022