Александр Касперович сообщил, в каком случае может вернуться в сборную России по биатлону

Российский тренер Александр Касперович, который до окончания сезона-2021/2022 был главным тренером сборной Болгарии по биатлону, дал понять, что может вновь стать тренером национальной команды России, если на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) победит Алексей Нуждов, который сделал ему соответствующее предложение. Действующим главой организации является Виктор Майгуров, выборы пройдут в июне.

«Мне поступило предложение от одного из кандидатов (Нуждова. — Прим. «Чемпионата»), я его рассмотрел. Есть ещё предложение из сборной Санкт-Петербурга, им я в любом случае буду помогать. Это мой родной город, здесь работают тренеры, которых я привёл, я их стопроцентно не оставлю без поддержки...» — цитирует Касперовича «Спорт-экспресс».

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