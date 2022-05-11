«Почему я не делаю разножку, как Никита Крюков?» Кристина Резцова обратилась к мужу

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, биатлонистка сборной России Кристина Резцова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка обратилась к мужу Ивану Анисимову, который является чемпионом мира по лыжероллерам.

«Здесь должен был быть пост благодарности или что-то вроде того, но будет лишь вопрос к Ивану: почему я до сих пор не делаю разножку, как Никита Крюков? Шпагат у меня вроде не хуже», — написала Резцова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова заработала 366 очков и заняла 20-е место в общем зачёте. Это лучший результат среди российских спортсменок. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».

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