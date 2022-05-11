«Почему я не делаю разножку, как Никита Крюков?» Кристина Резцова обратилась к мужу

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, биатлонистка сборной России Кристина Резцова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка обратилась к мужу Ивану Анисимову, который является чемпионом мира по лыжероллерам.
«Здесь должен был быть пост благодарности или что-то вроде того, но будет лишь вопрос к Ивану: почему я до сих пор не делаю разножку, как Никита Крюков? Шпагат у меня вроде не хуже», — написала Резцова.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова заработала 366 очков и заняла 20-е место в общем зачёте. Это лучший результат среди российских спортсменок. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
- 11 мая 2022
-
14:46
-
14:39
-
11:01
-
10:38
-
10:12
-
09:34
-
08:31
-
07:30
-
00:06
- 10 мая 2022
-
17:04
-
16:59
-
15:50
-
00:12
- 9 мая 2022
-
21:42
-
18:48
-
18:18
-
17:59
-
17:32
-
12:35
-
12:20
-
09:43
- 8 мая 2022
-
23:42
-
19:39
-
17:31
-
14:34
-
11:53
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34
-
11:26
-
10:16
-
00:21
- 6 мая 2022
-
20:04
-
19:43