В СБР прокомментировали желание выступавшей за Украину Бех вернуть гражданство РФ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой биатлонистка Екатерина Бех намеревается вернуть российское гражданство. В последние годы она выступала за сборную Украины.

«Обращения ещё от неё не поступало. Но если поступит, то пройдёт процедура сначала получения гражданства страны, а уже потом спортивного гражданства.



Надо понимать, в каком регионе она планирует выступать, дальше пройти отбор в сборную команды. Если эти критерии выполнятся, то для того чтобы выступать за Россию, ей нужно принадлежать к той или иной региональной федерации.Если она сможет пройти эти процедуры, то будем ждать её в сборной», — цитирует Майгурова «РБК».

Также посмотрите видео, посвящённое спортсменам России, отказавшимся от смены гражданства: