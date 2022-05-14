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Минюст отказал СБР в регистрации нового устава. В нём изменялся процесс выбора президента

Минюст отказал СБР в регистрации нового устава. В нём изменялся процесс выбора президента
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Министерство юстиции отказало Союзу биатлонистов России (СБР) в регистрации нового устава, из-за чего выборы президента организации пройдут по старому регламенту.

Министерство признало документы СБР противоречащими законодательству России, они были оформлены в ненадлежащем порядке и предоставлены не полностью.

Новая редакция устава противоречит федеральным законам об общественных объединениях, некоммерческих организациях и физической культуре и спорте. Минюст не согласился с тем, что не имеющие аккредитации СБР региональные биатлонные федерации должны лишаться права голоса на конференции. Также было указано на то, что президент СБР не может являться единоличным исполнительным органом и осуществлять общее руководство организацией.

Напомним, изменения в устав СБР были внесены на конференции 29 марта. Делегаты проголосовали за новую процедуру избрания президента организации. Было решено, что для победы на выборах потребуется не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса. Также было решено, что участвовать в конференции с правом голоса смогут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональные федерации по биатлону, из которых аккредитованными являются только 48. Ещё одно изменение — совет и правление СБР были преобразованы в единый исполнительный комитет.

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