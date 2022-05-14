Экс-лыжница Наталья Мекрюкова провела одну из первых стрелковых тренировок по биатлону
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов выложил у себя в телеграм-канале новую фотографию. На ней запечатлена бывшая российская лыжница Наталья Мекрюкова, которая проводит одну из своих первых стрелковых биатлонных тренировок.
Пост доступен в телеграм-канале Сергея Аверьянова.
«Вероятно, это первое опубликованное фото на огневом рубеже вчерашней лыжницы сборной России Натальи Мекрюковой, а ныне начинающей биатлонистки Натальи Шевченко (да, она уже взяла фамилию мужа). Кстати, за стрельбой наблюдает её, если я ничего не путаю, золовка — Анастасия Шевченко (уже без костылей!), а фотографию сделал Алексей Шевченко, муж Наташи», — написал Аверьянов.
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