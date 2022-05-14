Лариса Куклина: хочется много сказать… Но каждый поймёт так, как ему хочется

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях совместное фото с дочерью на фоне Эльбруса. Спортсменка вместе с семьёй находится в Кабардино-Балкарской Республике.

«Хочется много сказать… Но нас так много в этом мире, и, что бы я ни сказала, каждый поймёт так, как ему хочется. Так что просто скажу: ищите позитив во всём», — подписала снимок Куклина.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).