Лариса Куклина: хочется много сказать… Но каждый поймёт так, как ему хочется
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Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях совместное фото с дочерью на фоне Эльбруса. Спортсменка вместе с семьёй находится в Кабардино-Балкарской Республике.
«Хочется много сказать… Но нас так много в этом мире, и, что бы я ни сказала, каждый поймёт так, как ему хочется. Так что просто скажу: ищите позитив во всём», — подписала снимок Куклина.
Фото: из личного архива Ларисы Куклиной
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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