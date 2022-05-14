Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лариса Куклина: хочется много сказать… Но каждый поймёт так, как ему хочется

Лариса Куклина: хочется много сказать… Но каждый поймёт так, как ему хочется
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях совместное фото с дочерью на фоне Эльбруса. Спортсменка вместе с семьёй находится в Кабардино-Балкарской Республике.

«Хочется много сказать… Но нас так много в этом мире, и, что бы я ни сказала, каждый поймёт так, как ему хочется. Так что просто скажу: ищите позитив во всём», — подписала снимок Куклина.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Она лишняя на Кубке мира». Куклину выставят из сборной России, но её никому не жаль «Она лишняя на Кубке мира». Куклину выставят из сборной России, но её никому не жаль
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022