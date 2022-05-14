Министр спорта Беларуси обвинил Международный союз биатлонистов в двойных стандартах

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук на примере Международного союза биатлонистов (IBU) рассказал о двойных стандартах в спорте.

«Двойные стандарты в спорте существовали всегда, но Запад нас отчаянно хотел убедить, что играет честно. Вспомните, Беларусь 20 лет боролась за право провести в Раубичах этап Кубка мира и была этого достойна, как никто другой. Нам обещали. Кормили завтраками. А в итоге отдали это право эстонскому Отепя. Вопрос: вы хотя бы одного эстонского биатлониста знаете? Что это, если не двойные стандарты? К тому же когда в 2020-м гораздо более северная Эстония не смогла провести чемпионат Европы, именно Беларусь подставила плечо и спасла ситуацию, а вместе с ней и подмоченную репутацию IBU. Так что нынешние дисквалификации и отстранения белорусских и российских спортсменов — это история давняя, а ситуация на Украине — лишь формальный повод», — приводит слова Ковальчука «Беларусь сегодня».