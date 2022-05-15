Халили: чего не хватает для счастья? В первую очередь, возвращения к международным стартам

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили ответил, чего ему больше всего не хватает для счастья.

«Для счастья мне кажется, мне ещё много медалей не хватает (смеётся). Ну, наверное, первое, для счастья чего бы хотелось – это чтобы мы снова смогли вернуться к международным соревнованиям и получать там удовольствие от биатлона», — сказал Халили на YouTube-канале «Народное телевидение Хибины».

Также Халили рассказал, можно ли в России вырасти в топового биатлониста.

«Я считаю, что, наверное, главное – желание. Как для спортсменов, так и для тренеров. В принципе, условия у нас есть. Возможно, не везде. У нас много биатлонных городов, которые действительно развиты. Поэтому я думаю, что главное – чтобы было желание и мотивация работать», — сказал Карим.