Е. Кручинкина резко ответила журналисту, объявившему о её непопадании в сборную Беларуси

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина резко отреагировала на публикацию журналиста Руслана Васильева.
Васильев в своём телеграм-канале написал: «Ирина Кручинкина, к слову, в Раубичах. Пока нет Елены, которая грозилась жить в биатлоне «своим умом». В Раубичах сборная Беларуси по биатлону проводит первый тренировочный сбор при подготовке к сезону-2022/2023.
«Раз вы пишете свои статьи, то хоть проверяйте информацию. И это официальный представитель СМИ (или как-то так). Не переживайте, я в Раубичах и начала сбор как положено. Да, я не попала в основной состав сборной, можете об этом написать. Но время покажет», — написала Кручинкина в своих социальных сетях.
«Елена Кручинкина очень мило проинформировала всех «официальных представителей СМИ», «ну, или как-то так», о своём непопадании в первый состав сборной Беларуси по биатлону.
Однако она в Раубичах и полна решимости доказать свою состоятельность. «Но время покажет», — написала Кручинкина. Такая боевитость только радует. Ещё бы понять, по чьему плану готовится Елена в Раубичах?» — ответил биатлонистке журналист.
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