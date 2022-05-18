Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Майгуров – о Кубке Содружества: международный сезон остаётся в приоритете

Майгуров – о Кубке Содружества: международный сезон остаётся в приоритете
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что международные соревнования, главным из которых является Кубок мира, по-прежнему остаются приоритетом для спортсменов сборной страны.

В случае же, если российские биатлонисты не попадут на Кубок мира, альтернативой для них станет именно Кубок Содружества.

«У нас международный сезон в приоритете. Если такое будет – будем соревноваться в Кубке мира, а не в Кубке Содружества. Но план «А» – именно Кубок Содружества. Подписанное соглашение не ограничивается только проведением соревнований, у нас много проектов», – передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее Союз биатлонистов России опубликовал календарь Кубка Содружества в сезоне-2022/2023.

Новость по теме
Опубликован календарь Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2022/2023
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022