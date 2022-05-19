Белорусский биатлонист Сергей Бочарников завершил карьеру. Он также выступал за Россию

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников завершил спортивную карьеру. В феврале спортсмену исполнилось 34 года.

С сезона-2015/2016 Бочарников выступает за сборную Беларуси, куда он перешёл из российской команды. В составе белорусской сборной он дебютировал на этапах Кубка мира. На счету 34-летнего спортсмена две золотые медали (2020) и бронза (2019) чемпионатов Европы. Лучшие результаты на Кубке мира показал в сезоне-2020/2021, заняв 34-е место в общем зачёте.

Из-за неудачных выступлений в сезоне-2021/2022 Бочарников проиграл конкуренцию Роману Елетнову, Максиму Воробью, Никите Лобастову и Дмитрию Лазовскому, из-за чего не смог отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: