Сорин — о Мекрюковой: специфика биатлона ей может лучше подойти, чем лыжные гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы экс-лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлоне.
«Я положительно отнёсся к решению Натальи сменить вид спорта не потому, что с ней было плохо работать и мы не видели будущего в лыжных гонках. В этом году она показала неплохой результат. Если бы не переход, она бы продолжила и дальше с нами готовиться. Но специфика биатлона ей может лучше подойти, чем лыжные гонки, потому что она была больше склонна к спринтерским дисциплинам и коротким дистанциям на 5 и 10 километров. 5 км она выиграла на Континентальном кубке. Это одна из лучших её дисциплин, которая, к сожалению, не используется в Кубке мира.
К тому же есть успешный пример Денизе Херрман, которая успешно бегала спринты и пятикилометровые этапы в эстафете, а затем успешно перешла в биатлон и стала олимпийской чемпионкой. Считаю, что спортсменка приняла верное решение. К тому же в ней был заинтересован тренер сборной России Михаил Шашилов, который проявил инициативу и поговорил на эту тему со мной. Я вообще считаю, что Союзу биатлонистов России надо плотнее работать с лыжной федерацией и проводить селекцию тех спортсменов, которые не попали в сборную России или по своим данным склонны к стрельбе и быстро поддаются обучению. Не каждому это дано, но, надеюсь, у Наташи получится достаточно быстро освоить стрельбу», – цитирует Сорина Metaratings.
Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?
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