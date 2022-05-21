Лариса Куклина: даже уже и не вспомню, когда в последний раз на пляже бока грела

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях новое фото с Эльбруса.
«В горах находиться – это, конечно, не на песчаном пляже возле моря лежать, но зато удовольствия получаешь в разы больше! Я даже уже и не вспомню, когда в последний раз на пляже бока грела», — подписала снимок Куклина.
Фото: из личного архива Ларисы Куклиной
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
К сезону-2022/2023 Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
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