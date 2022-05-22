Стало известно, кого из российских биатлонистов чаще тестировали на допинг в 2022 году

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала одной из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) биатлонистов в 2022 году. За первые четыре месяца текущего года её проверили четыре раза.
Отметим, что также по четыре раза допинг-тесты проходили Виктория Сливко и Ильназ Мухаметзянов, которые не принимали участие в гонках ОИ-2022.
Из российских биатлонистов, участвовавших на Играх в Пекине РУСАДА три раза проверяло Светлану Миронову, дважды — Валерию Васнецову, Ирину Казакевич и Даниила Серохвостова, по одному разу — Ульяну Нигматуллину, Александра Логинова и Карима Халили.
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов и биатлонист Максим Цветков в 2022 году не тестировались в РУСАДА.
Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?
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